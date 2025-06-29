Що зараз з музеєм на Поштовій в Києві та як він змінився за 10 років

Що зараз з музеєм на Поштовій

Історія почалася з того, забудовник почав будувати там ТРЦ, нагадує Роман Маленков. Відповідно до законодавства, перед такими роботами завжди необхідно проводити археологічні розкопки, оскільки тут всюди – архітектурний шах Подолу.

"А вже під час розкопок у 2015 році археологи знайшли там залишки старого Києва до 12 століття. Це в основному дерев'яні колоди, були також керамічні знахідки, які передали в різні музейні фонди", – каже він.

У 2018 році Верховний суд розірвав договір забудовником ТРЦ і заборонив продовження будівництва. Того ж року ВР внесла об’єкт культурної спадщини на Поштовій площі у Києві до держреєстру нерухомих пам'яток.

"Воно там все так і стоїть. Зараз там так і є ці знайдені архітекторами дерев'яні колоди і плюс – стоять опори з самого будмайданчика", – додає співрозмовник.

Підземна частина – це пам'ятка археології національного значення, яка підпорядковується виключно державі, Міністерству культурі, яке і має вирішити його долю.

По цій пам'ятці перший висновок повинні дати археологи, каже Маленков.

"А Інститут археології каже, що для цього треба провести археологічні дослідження до кінця. Там ще на 10 метрів вглиб копати треба. Але невідомо, на скільки розраховані ті тимчасові будівельні опори. Вони ставилися на півроку. Археологи кажуть: ми не можемо там копати, там небезпечно. Та й будь-кому там знаходитись небезпечно, проводити екскурсії – тим більше", – зазначає директор заповідника.

Над розкопками є будинок поштової станції, який перебуває у власності громади Києва.

"Ми хочемо провести реставрацію цього будиночку, а перед тим будуть проведені відповідні експертизи", – додає він.

Як виявили знахідки на Поштовій

Під час підготовки до будівництва торговельно-розважального центру на глибині кількох метрів археологи знайшли унікальні артефакти часів Київської Русі. Зокрема – залишки дерев’яних вулиць, житлових і господарських споруд XI–XII століть, фрагменти кераміки, прикрас і навіть кістки, що свідчили про активне життя середньовічного Подолу.

Знахідка викликала резонанс: стало зрозуміло, що перед забудовниками — історична пам’ятка, яку не можна знищити.

Почали вимагати зупинки будівництва й створення на місці розкопок сучасного музею. Однак реалізація проекту постійно гальмувалася.