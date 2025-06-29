Что сейчас с музеем на Почтовой в Киеве и как он изменился за 10 лет

Что сейчас с музеем на Почтовой

История началась с того, что застройщик начал строить там ТРЦ, напоминает Роман Маленков. Согласно законодательству, перед такими работами всегда необходимо проводить археологические раскопки, поскольку здесь везде – архитектурный шах Подола.

"А уже во время раскопок в 2015 году археологи нашли там остатки старого Киева до 12 века. Это в основном деревянные бревна, были также керамические находки, которые передали в различные музейные фонды", – говорит он.

В 2018 году Верховный суд расторг договор застройщиком ТРЦ и запретил продолжение строительства. В том же году ВР внесла объект культурного наследия на Почтовой площади в Киеве в госреестр недвижимых памятников.

"Оно там все так и стоит. Сейчас там так и есть эти найденные архитекторами деревянные бревна и плюс – стоят опоры с самой стройплощадки", – добавляет собеседник.

Подземная часть – это памятник археологии национального значения, который подчиняется исключительно государству, Министерству культуры, которое и должно решить его судьбу.

По этому памятнику первый вывод должны дать археологи, говорит Маленков.

"А Институт археологии говорит, что для этого надо провести археологические исследования до конца. Там еще на 10 метров вглубь копать надо. Но неизвестно, на сколько рассчитаны те временные строительные опоры. Они ставились на полгода. Археологи говорят: мы не можем там копать, там опасно. Да и любому там находиться опасно, проводить экскурсии – тем более", – отмечает директор заповедника.

Над раскопками есть дом почтовой станции, который находится в собственности общины Киева.

"Мы хотим провести реставрацию этого домика, а перед тем будут проведены соответствующие экспертизы", – добавляет он.

Как обнаружили находки на Почтовой

Во время подготовки к строительству торгово-развлекательного центра на глубине нескольких метров археологи нашли уникальные артефакты времен Киевской Руси. В частности – остатки деревянных улиц, жилых и хозяйственных построек XI-XII веков, фрагменты керамики, украшений и даже кости, свидетельствующие об активной жизни средневекового Подола.

Находка вызвала резонанс: стало понятно, что перед застройщиками – исторический памятник, который нельзя уничтожить.

Начали требовать остановки строительства и создания на месте раскопок современного музея. Однако реализация проекта постоянно тормозилась.