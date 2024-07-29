Ще більше економії: чи можна поставити ГБО на гібридне авто

Далеко не кожен власник гібридного автомобіля купує його заради економії коштів на пальному. Але з часом, коли реальний апетит гібрида стає зрозумілим, ідея встановити ГБО відвідує пересічного власника все частіше.

Завдяки своїй раціональній силовій установці гібридні автомобілі споживають менше пального, ніж суто ДВЗ-шні машини. Але все одно витрати на заправку залишаються вагомими, і цифри у чеках того ж порядку, що й у звичайних машин.

В чому особливість ГБО для гібридів

Оскільки силова установка гібридного типу суттєво відрізняється від класичного силового агрегата з ДВЗ, відмінності в газифікації звичайного бензинового автомобіля та машини-гібрида теж є, хоч і не радикальні.

По-перше, часто бензинові мотори гібридів працюють не зовсім так, як усі інші, звичайні для нас ДВС з циклом Отто. Мотори гібридів працюють за так званим циклом Міллера (його ще називають циклом Аткінсона). Це зроблено для підвищення економічності двигуна, проте при тому це вимагає особливого підходу при облаштуванні паливної системи під скраплений газ LPG.

Перша відмінність у роботі бензинового мотора гібрида – в іншому алгоритмі закриття-відкриття клапанів на такті стиснення. ГРМ таких моторів налаштований таким чином, що такт стиснення є коротким, і виходить, що по факту ступінь стиснення такого мотора нижче, ніж це обумовлює геометрія кінематика циліндро-поршневої групи.

Відтак, при переведенні на газ бензинового мотора гібридної машини доводиться коригувати параметри запалення та подачі порції газу. З таким завданням може впоратись не кожна майстерня, бо від інсталяторів тут потрібні певні знання та навички, а також спеціальне обладнання для програмування блоку управління. Проте, переведення бензинового двигуна гібридів на газ цілком можливе в умовах українських СТО.

Як узгодити ГБО з системою старт-стоп

Суть роботи гібридного приводу у тому, що бензиновий двигун гібрида часто працює в повторно-короткочасному режимі. Електромотор і бензиновий двигун взаємно замінюють один одного відповідно до режиму руху машини в кожен конкретний момент часу. Відтак, керуюча електроніка часто глушить ДВЗ і не менш часто запускає його – буває, практично щохвилини. Переобладнуючи гібридну машину під роботу на газі, слід враховувати такий режим роботи двигуна. Тому що на звичайній, негібридній машині двигун щоразу запускається на бензині, а на газ він перемикається тільки через деякий час. Щоб "обійти" цю розбіжність алгоритмів, інсталяторам ГБО важливо знати умови подання газу, яких потрібно дотриматися на гібридах.

Коротко

Як і у випадку встановлення ГБО на звичайну машину, при газифікації автомобіля із гібридною силовою установкою важливо придбати максимально якісний комплект обладнання і обрати максимально грамотних інсталяторів. Інакше замість економії на пальному власник отримає перманентні клопоти з налаштуваннями і ремонтами, рахунки за які зведуть усю економію на газі до нуля. Компетентні фахівці з цього питання в Україні є, як і відповідальні спеціалізовані СТО. Але майте на увазі, що їхні нормо-години і компонентів ГБО будуть коштувати дорожче середнього рівня.