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Ще більше - в дорозі. Данія передала Україні перші 10 танків Leopard 1

Фото: Leopard-1 (wikimedia)
Автор: Сергій Пишкін

До України прибули перші подаровані Данією, Німеччиною й Нідерландами 10 танків Leopard 1. Інші "вже в дорозі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, в лютому Данія, Німеччина й Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 100 танків німецького виробництва в "найближчі місяці". 

"Перші 10 танків вже відправлені в Україну. І ще більше вже в дорозі", - заявили в Збройних силах Данії. 

 Зазначається, що данські військові в Німеччині навчають українських воїнів користуватись вищезгаданими танками. 

"Я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти оборонну битву, яку вони ведуть зараз", - заявив командувач армії артилерист Арпе Нільсен.

Leopard 1 для України

В травні поточного року виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен анонсував спільну з Німеччиною передачу Україні 80 танків Leopard 1.

Танки обладнані 105-мм гарматою й кулеметом  MG3 7,62 мм. До 1980-х років Leopard 1 вважались основним бойовим танком Німеччини.

Зокрема 1A5 є останньою серійною моделлю. Вона оснащена комп'ютеризованою системою управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss, яка була створена на основі системи сучасного Leopard 2.

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