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Еще больше - в дороге. Дания передала Украине первые 10 танков Leopard 1

Фото: Leopard-1 (wikimedia)
Автор: Сергей Пышкин

В Украину прибыли первые подаренные Данией, Германией и Нидерландами 10 танков Leopard 1. Остальные "уже в пути".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, в феврале Дания, Германия и Нидерланды объявили, что передадут Украине 100 танков немецкого производства в "ближайшие месяцы". 

"Первые 10 танков уже отправлены в Украину. И еще больше уже в пути", - заявили в Вооруженных силах Дании. 

Отмечается, что датские военные в Германии обучают украинских воинов пользоваться вышеупомянутыми танками. 

"Я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонительную битву, которую они ведут сейчас", - заявил командующий армии артиллерист Арпе Нильсен.

Leopard 1 для Украины

В мае текущего года исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал совместную с Германией передачу Украине 80 танков Leopard 1.

Танки оборудованы 105-мм пушкой и пулеметом MG3 7,62 мм. До 1980-х годов Leopard 1 считались основным боевым танком Германии.

В частности 1A5 является последней серийной моделью. Она оснащена компьютеризированной системой управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss, которая была создана на основе системы современного Leopard 2.

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