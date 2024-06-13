"Ще багато роботи": представниця США пояснила слова Байдена про "мир в Україні без членства в НАТО"

Що сказав Джо Байден

Нагадаємо, тиждень тому президент США Джо Байден в інтерв'ю Time заявив, що Росію потрібно позбавити можливості повторного нападу на Україну.

За його словами, мир в Україні означає гарантування того, що Російська Федерація ніколи не зможе окупувати українські території. І на його думку, це не обов'язково передбачає українське членство в НАТО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати допоможуть Україні відновити та захистити українську енергетику від російських атак.

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