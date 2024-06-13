"Еще много работы": представительница США объяснила слова Байдена о "мире в Украине без членства в НАТО"

Что сказал Джо Байден

Напомним, неделю назад президент США Джо Байден в интервью Time заявил, что Россию нужно лишить возможности повторного нападения на Украину.

По его словам, мир в Украине означает гарантирование того, что Российская Федерация никогда не сможет оккупировать украинские территории. И, по его мнению, это не обязательно предполагает украинское членство в НАТО .

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты помогут Украине восстановить и оградить украинскую энергетику от российских атак.

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