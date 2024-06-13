"Ще багато роботи": представниця США пояснила слова Байдена про "мир в Україні без членства в НАТО"

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт прокоментувала нещодавню заяву президента Америки Джо Байдена стосовно України. Вона зазначила, що позиція Вашингтона щодо членства країни в Альянсі не змінилась.

Передає РБК-Україна з посиланням на брифінг, опублікований на сайті американською уряду.

Сміт наголосила, що лідери Північноатлантичного Альянсу ще у 2023 році підтвердили, що Україна стане членом НАТО. Проте, українцям ще треба виконати багато роботи. "Я вважаю, що президент мав на увазі в тому конкретному інтерв'ю той факт, що ми, Сполучені Штати, вважаємо, що українці все ще мають виконати певну роботу, щоб відповідати критеріям і впроваджувати реформи, які необхідні для членства в НАТО", – сказала вона. Також американська представниця при НАТО додала, що Україна спільно із союзниками працює над впровадженням необхідних реформ, і у США вітають прогрес Києва в цьому напрямку. "Отже, мета залишається незмінною. Зобов'язання залишаються незмінними. І саме тому на саміті ви почуєте, як ми багато говоритимемо про побудову "мосту" до членства для наших друзів в Україні", – підсумувала Сміт.

Що сказав Джо Байден

Нагадаємо, тиждень тому президент США Джо Байден в інтерв'ю Time заявив, що Росію потрібно позбавити можливості повторного нападу на Україну.

За його словами, мир в Україні означає гарантування того, що Російська Федерація ніколи не зможе окупувати українські території. І на його думку, це не обов'язково передбачає українське членство в НАТО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати допоможуть Україні відновити та захистити українську енергетику від російських атак.

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