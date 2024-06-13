"Еще много работы": представительница США объяснила слова Байдена о "мире в Украине без членства в НАТО"

Постоянная представительница США при НАТО Джулиан Смит прокомментировала недавнее заявление президента Америки Джо Байдена по Украине. Она отметила, что позиция Вашингтона по отношению к членству страны в Альянсе не изменилась.

Передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, опубликованный на сайте американского правительства.

Смит подчеркнула, что лидеры Североатлантического Альянса еще в 2023 году подтвердили, что Украина станет членом НАТО. Однако украинцам еще предстоит много работы. "Я считаю, что президент имел в виду в том конкретном интервью тот факт, что мы, Соединенные Штаты, считаем, что украинцы все еще должны проделать определенную работу, чтобы соответствовать критериям и внедрять реформы, необходимые для членства в НАТО", – сказала она. Также американская представительница при НАТО добавила, что Украина совместно с союзниками работает над введением необходимых реформ, и в США приветствуют прогресс Киева в этом направлении. "Итак, цель остается неизменной. Обязательства остаются неизменными. И именно поэтому на саммите вы услышите, как мы будем много говорить о построении "моста" к членству для наших друзей в Украине", - подытожила Смит.

Что сказал Джо Байден

Напомним, неделю назад президент США Джо Байден в интервью Time заявил, что Россию нужно лишить возможности повторного нападения на Украину.

По его словам, мир в Украине означает гарантирование того, что Российская Федерация никогда не сможет оккупировать украинские территории. И, по его мнению, это не обязательно предполагает украинское членство в НАТО .

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты помогут Украине восстановить и оградить украинскую энергетику от российских атак.

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