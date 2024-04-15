Ще 770 окупантів та понад 40 артсистем: Генштаб оновив втрати росармії в Україні

Сили оборони України за добу ліквідували ще 770 російських окупантів, і таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 454 420 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили ще 6 танків та 41 артсистему противника.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 15 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.04.24 орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося, що в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 12 квітня розповіли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 54 бойових зіткнень.
У військовому командування зазначили, що російські окупанти найбільше атакували на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.
Додамо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російським окупантам поставили задачу захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Це створить умови для подальшого просування РФ до Краматорської агломерації.
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