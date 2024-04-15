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Ще 770 окупантів та понад 40 артсистем: Генштаб оновив втрати росармії в Україні

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/easternforce)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України за добу ліквідували ще 770 російських окупантів, і таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 454 420 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили ще 6 танків та 41 артсистему противника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 15 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 454420 (+770) осіб ліквідовано;
  • танків - 7180 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 13796 (+31) од.;
  • артилерійських систем - 11593 (+41) од.;
  • РСЗВ - 1046 од.;
  • засоби ППО - 758 од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9266 (+31) од.;
  • крилаті ракети - 2092 (+3) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15510 (+51) од.;
  • спеціальна техніка - 1908 (+3) од.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 12 квітня розповіли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 54 бойових зіткнень.

У військовому командування зазначили, що російські окупанти найбільше атакували на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.

Додамо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російським окупантам поставили задачу захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Це створить умови для подальшого просування РФ до Краматорської агломерації.

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