Еще 770 оккупантов и более 40 артсистем: Генштаб обновил потери росармии в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 454420 (+770) человек ликвидировано;

танков - 7180 (+6) ед.;

боевых бронированных машин - 13796 (+31) ед.;

артиллерийских систем - 11593 (+41) ед.;

РСЗО - 1046 ед.;

средства ПВО - 758 ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9266 (+31) ед.;

крылатые ракеты - 2092 (+3) ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 15510 (+51) ед.;

специальная техника - 1908 (+3) ед.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней сводке 15 апреля рассказали, что в Украине на фронте в течение суток произошло 54 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что российские оккупанты больше всего атаковали на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Добавим, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российским оккупантам поставили задачу захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Это создаст условия для дальнейшего продвижения РФ в Краматорскую агломерацию.