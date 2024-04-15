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Еще 770 оккупантов и более 40 артсистем: Генштаб обновил потери росармии в Украине

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 770 российских оккупантов, и таким образом общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 454 420 солдат. Также воины ВСУ уничтожили еще 6 танков и 41 артсистему противника.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ 15 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 454420 (+770) человек ликвидировано;
  • танков - 7180 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13796 (+31) ед.;
  • артиллерийских систем - 11593 (+41) ед.;
  • РСЗО - 1046 ед.;
  • средства ПВО - 758 ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9266 (+31) ед.;
  • крылатые ракеты - 2092 (+3) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15510 (+51) ед.;
  • специальная техника - 1908 (+3) ед.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней сводке 15 апреля рассказали, что в Украине на фронте в течение суток произошло 54 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что российские оккупанты больше всего атаковали на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Добавим, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российским оккупантам поставили задачу захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Это создаст условия для дальнейшего продвижения РФ в Краматорскую агломерацию.

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