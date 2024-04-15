Еще 770 оккупантов и более 40 артсистем: Генштаб обновил потери росармии в Украине

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 770 российских оккупантов, и таким образом общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 454 420 солдат. Также воины ВСУ уничтожили еще 6 танков и 41 артсистему противника.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ 15 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.04.24 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней сводке 15 апреля рассказали, что в Украине на фронте в течение суток произошло 54 боевых столкновений.
В военном командовании отметили, что российские оккупанты больше всего атаковали на Бахмутском и Новопавловском направлениях.
Добавим, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российским оккупантам поставили задачу захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Это создаст условия для дальнейшего продвижения РФ в Краматорскую агломерацию.
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