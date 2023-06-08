Ще 730 знищених окупантів та десятки одиниць техніки: оновлені втрати росіян

Загальні бойові втрати противника станом на 8 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 212760 (+730) осіб ліквідовано;

танків - 3891 (+18) од.;

бойових броньованих машин - 7576 (+16) од.;

артилерійських систем - 3668 (+28) од.;

РСЗВ - 595 (+1) од.;

засоби ППО - 355 (+3) од.;

літаків - 314 од.;

гелікоптерів - 299 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3234 (+15) од.;

крилаті ракети - 1171 од.;

кораблі /катери - 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6384 (+35) од.;

спеціальна техніка - 500 (+8).

Росія втрачає війська

Варто зазначити, що Росія не називає точну кількість своїх втрат та приховує їх від громадськості.

При цьому раніше президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів. Проте він не уточнив, чи йде мова лише про вбитих або ж про загальні втрати окупантів.

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна. За його словами, втрати росіян у Бахмуті з вересня склали майже 23 тисяч осіб лише вбитими.

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