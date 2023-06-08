Ще 730 знищених окупантів та десятки одиниць техніки: оновлені втрати росіян

Росія від початку повномасштабної війни втратила вже понад 212 тисяч своїх солдатів. Лише за минулу добу ЗСУ знищили 730 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 8 червня 2023 року орієнтовно склали:
Варто зазначити, що Росія не називає точну кількість своїх втрат та приховує їх від громадськості.
При цьому раніше президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів. Проте він не уточнив, чи йде мова лише про вбитих або ж про загальні втрати окупантів.
Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна. За його словами, втрати росіян у Бахмуті з вересня склали майже 23 тисяч осіб лише вбитими.
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