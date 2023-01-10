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Ще 7 обленерго перевірять через порушення графіків відключення світла

Фото: через порушення графіків відключення світла регулятор перевірить ще 7 обленерго (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Через скарги споживачів на несвоєчасні відключення світла в 7 обленерго пройдуть позапланові виїзні перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП реагуючи на звернення споживачів, щодо недотримання графіків відключень на місцях проведе позапланові перевірки в 7 обленерго.

Так, регулятор проведе перевірки:

  • "ДТЕК Київські електромережі";
  • "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
  • "ДТЕК Одеські електромережі";
  • "Полтаваобленерго";
  • "Хмельницькобленерго";
  • "Волиньобленерго";
  • "Прикарпаттяобленерго".

Проте комісія вирішила зняти з розгляду питання про проведення позапланової виїзної перевірки "Закарпаттяобленерго".

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Україні відновили перевірки постачальників електроенергії та газу через численні порушення.

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