Еще 7 облэнерго проверят из-за нарушения графиков отключения света

Из-за жалоб потребителей на несвоевременные отключения света в 7 облэнерго пройдут внеплановые выездные проверки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
НКРЭКУ реагируя на обращение потребителей относительно несоблюдения графиков отключений на местах проведет внеплановые проверки в 7 облэнерго.
Так, регулятор проведет проверки:
Однако комиссия решила снять с рассмотрения вопрос о проведении внеплановой выездной проверки "Закарпатьеоблэнерго".
Недавно РБК-Украина сообщало, что в Украине возобновили проверки поставщиков электроэнергии и газа из-за многочисленных нарушений.
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