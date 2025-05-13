Ще 62 артсистеми і понад тисяча окупантів: в ЗСУ оновили дані про російські втрати

Ситуація на фронті

Як повідомлялося раніше, у вечірньому зведенні 12 травня в Генштабі ЗСУ розповіли, що від початку доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення.

У Силах оборони України також поінформували, що найбільша кількість ворожих штурмів та атак досі фіксується на Покровському напрямку, де українські захисники знешкодили понад 200 окупантів, а також знищили спостережний комплекс "Муром - М".

В оприлюдненому 13 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) з показаними оновленими картами бойових дій повідомлялося, зокрема, що українські захисники нещодавно просунулися на схід від Торецька. Між тим фіксується просування з боку російських загарбників також на Торецькому напрямку, а ще - на Покровському та Новопавлівському.

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