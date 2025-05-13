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Ще 62 артсистеми і понад тисяча окупантів: в ЗСУ оновили дані про російські втрати

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські воїни ліквідували за добу ще 1070 російських загарбників, відтак загальні втрати ворожої армії в особовому складі вже перевищили 968 тисяч військовослужбовців. Також ЗСУ знищили 62 артсистеми і 14 ББМ противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 968 130 (+1070) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 802 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 487 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 27 780 (+62) од.;
  • РСЗВ - 1 381 од.;
  • засоби ППО - 1 162 од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 778 (+100) од.;
  • крилатих ракет - 3 197 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 48 256 (+138) од.;
  • спеціальної техніки - 3 884 од.

Ситуація на фронті

Як повідомлялося раніше, у вечірньому зведенні 12 травня в Генштабі ЗСУ розповіли, що від початку доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення.

У Силах оборони України також поінформували, що найбільша кількість ворожих штурмів та атак досі фіксується на Покровському напрямку, де українські захисники знешкодили понад 200 окупантів, а також знищили спостережний комплекс "Муром - М".

В оприлюдненому 13 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) з показаними оновленими картами бойових дій повідомлялося, зокрема, що українські захисники нещодавно просунулися на схід від Торецька. Між тим фіксується просування з боку російських загарбників також на Торецькому напрямку, а ще - на Покровському та Новопавлівському.

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