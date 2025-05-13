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Еще 62 артсистемы и более тысячи оккупантов: в ВСУ обновили данные о российских потерях

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские воины ликвидировали за сутки еще 1070 российских захватчиков, поэтому общие потери вражеской армии в личном составе уже превысили 968 тысяч военнослужащих. Также ВСУ уничтожили 62 артсистемы и 14 ББМ противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 13 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 968 130 (+1070) человек ликвидировано;
  • танков - 10 802 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 487 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем - 27 780 (+62) ед.;
  • РСЗО - 1 381 ед.;
  • средства ПВО - 1 162 ед.;
  • самолетов - 372 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 778 (+100) ед.;
  • крылатых ракет - 3 197 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48 256 (+138) ед.;
  • специальной техники - 3 884 ед.

Ситуация на фронте

Как сообщалось ранее, в вечерней сводке 12 мая в Генштабе ВСУ рассказали, что с начала суток на фронте произошло 133 боевых столкновения.

В Силах обороны Украины также проинформировали, что наибольшее количество вражеских штурмов и атак до сих пор фиксируется на Покровском направлении, где украинские защитники обезвредили более 200 оккупантов, а также уничтожили наблюдательный комплекс "Муром - М".

В обнародованном 13 мая отчете Института изучения войны (ISW) с показанными обновленными картами боевых действий сообщалось, в частности, что украинские защитники недавно продвинулись на восток от Торецка. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков также на Торецком направлении, а еще - на Покровском и Новопавловском.

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