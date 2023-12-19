Ще 500 тисяч людей? Чи потрібна додаткова мобілізація та навіщо: пояснення експерта

Навіщо потрібна додаткова мобілізація

Озвучена на прес-конференції президентом Зеленським цифра в 500 тисяч людей - це не додаткова кількість людей, яких хочуть мобілізувати, зазначив Гетьман. За його словами, мова про заміну тих, хто провів на війні вже два роки.

"У нас багато людей вже воюють декілька років, їм треба давати відпочинок. Мають бути люди, які їх замінять. Можливо, цих людей, які відвоювали рік чи два, треба буде звільняти, бо людина так довго не може (воювати - ред.). Люди віддали все, що у них було - здоров'я, сили", - пояснив експерт.

Однак, як додав Гетьман, мобілізація не означає попадання лише на фронт, оскільки існують різні посади і не тільки на лінії зіткнення.

"Я розумію, що багато хто не хоче мобілізуватися. Тут треба розуміти, що мобілізація - це не обов'язково гвинтівка в руки і на фронт. В ЗСУ дуже багато роботи, крім лінії зіткнення. Інженерна робота, мобільна робота, розвідка, відділення зв'язку, стройова служба, бухгалтерія, служба озброєння. Навіть має бути так звана служба оркестру, офіцери по роботі з особовим складом, капелани. Тут можна довго перечислювати", - сказав він.

На думку Гетьмана, озвучена потреба в 500 тисяч осіб цілком аргументована, але аргументувати її має той, хто цю цифру запропонував. Але, як додав він, якщо військові озвучили саме таку кількість, то вони мають певну аргументацію.

"Командувач каже верховному головнокомандувачу, що має бути така кількість людей, звісно, президент каже - аргументуй, чому така, може й більше треба. Це цілком нормально. Але аргументацію не Залужний має робити, а Генштаб. І він має дати повністю всю інформацію, чому стільки людей", - сказав Гетьман.

Генштаб хоче мобілізувати ще 500 тисяч людей

Нагадаємо, ще в серпні цього року Зеленський розповів, що до нього звернулися військові з проханням дати можливість більше мобілізувати людей в армію. А на початку листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist виступив за розширення мобілізації, щоб була можливість замінити солдатів на фронті.

Сьогодні ж на прес-конференції Зеленський розповів, що Залужний та Генштаб попросили мобілізувати ще 450-500 тисяч українців.

"Вони звернулися щодо захисту нашої держави та потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їх погляд був, вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб", - розповів президент.

Однак він зазначив, що спочатку хоче почути від військових більше аргументів на користь ухвалення такого рішення. До того, ж за словами Зеленського, мобілізація такої кількості українців буде коштувати державі ще 500 млрд гривень.

"Тому я як президент України, як людина, яка присвячує багато часу на пошук фінансової підтримки України, я хотів би розуміння від прем'єра та міністра фінансів - а звідки гроші?", - додав глав держави.

Зміни в мобілізації в Україні

Зараз у Верховній раді ведеться робота над законопроектами щодо зміни підходів до мобілізації. Один з таких документів уже зареєстрований в парламенті, а другий - вже знаходиться на фінальній стадії погодження в Раді.

Зокрема, українців хочуть зобов'язати самостійно приходити в ТЦК, а також носити з собою документи про військовий облік. Не виключають нардепи і можливість надсилати військовозобов'язаним повістки поштою. Детальніше про те, який закон готує Рада для українців - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, українці отримали альтернативний шлях потрапляння в армію. Наприкінці року запрацював ініційований Міністерством оборони рекрутинг. Він не замінить мобілізацію, але дасть можливість українцям самим вирішувати, в який підрозділ чи на яку посаду мобілізуватися у військо.

"Ми повинні усвідомлювати, на жаль, війна триває, на жаль, в армії служитимуть не тільки ті, хто сам цього хоче, а й ті, кому випала така доля та така честь. Це важка ноша, але це честь", - заявляв представник Міноборони Ілларіон Павлюк.