Еще 500 тысяч человек? Нужна ли дополнительная мобилизация и зачем: объяснение эксперта

Зачем нужна дополнительная мобилизация

Озвученная на пресс-конференции президентом Зеленским цифра в 500 тысяч человек - это не дополнительное количество людей, которых хотят мобилизовать, отметил Гетьман. По его словам, речь о замене проведших на войне уже два года.

"У нас многие люди уже воюют несколько лет, им нужно давать отдых. Должны быть люди, которые их заменят. Возможно, этих людей, которые отвоевали год или два, нужно будет увольнять, потому что человек так долго не может (воевать - ред.). Люди отдали все, что у них было - здоровье, силы", - объяснил эксперт.

Однако, как добавил Гетьман, мобилизация не означает попадания только на фронт, поскольку существуют разные должности и не только на линии столкновения.

"Я понимаю, что многие не хотят мобилизоваться. Тут надо понимать, что мобилизация - это не обязательно винтовка в руки и на фронт. В ВСУ очень много работы, кроме линии столкновения. Инженерная работа, мобильная работа, разведка, отделения связи, строевая служба, бухгалтерия, служба вооружения. Даже должна быть так называемая служба оркестра, офицеры по работе с личным составом, капелланы. Здесь можно долго перечислять", - сказал он.

По мнению Гетьмана, озвученная потребность в 500 тысяч человек полностью аргументирована, но аргументировать ее должен тот, кто эту цифру предложил. Но, как добавил он, если военные озвучили именно такое количество, то у них есть определенная аргументация.

"Командующий говорит верховному главнокомандующему, что должно быть такое количество людей, конечно, президент говорит - аргументируй, почему такое, может, и больше надо. Это вполне нормально. Но аргументацию не Залужный должен делать, а Генштаб. И он должен дать полностью всю информацию, почему столько людей", - сказал Гетьман.

Генштаб хочет мобилизовать еще 500 тысяч человек

Напомним, еще в августе Зеленский рассказал, что к нему обратились военные с просьбой дать возможность больше мобилизовать людей в армию. А в начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье The Economist выступил за расширение мобилизации, чтобы была возможность заменить солдат на фронте.

Сегодня же на пресс-конференции Зеленский рассказал, что Залужный и Генштаб попросили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

"Они обратились по поводу защиты нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита. И их взгляд был, они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек", - рассказал президент.

Однако он отметил, что сначала хочет услышать от военных больше доводов в пользу принятия такого решения. К тому же, по словам Зеленского, мобилизация такого количества украинцев будет стоить государству еще 500 млрд гривен.

"Поэтому я как президент Украины, как человек, посвящающий много времени на поиск финансовой поддержки Украины, я хотел бы понимания от премьера и министра финансов - а откуда деньги?", - добавил глава государства.

Изменения в мобилизации в Украине

Сейчас в Верховной раде ведется работа над законопроектами по изменению подходов к мобилизации. Один из таких документов уже зарегистрирован в парламенте, а второй - уже находится на финальной стадии согласования в Раде.

В частности, украинцев хотят обязать самостоятельно приходить в ТЦК, а также носить с собой документы о военном учете. Не исключают нардепы и возможность посылать военнообязанным повестки по почте. Подробнее о том, какой закон готовит Рада для украинцев - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, украинцы получили альтернативный путь попадания в армию. В конце года заработал инициированный Министерством обороны рекрутинг. Он не заменит мобилизацию, но позволит украинцам самим решать, в какое подразделение или на какую должность мобилизоваться в армию.

"Мы должны отдавать себе отчет, к сожалению, война продолжается, к сожалению, в армии будут служить не только те, кто сам этого хочет, но и те, кому выпала такая судьба и такая честь. Это тяжелая ноша, но это честь", - заявлял представитель Минобороны Илларион Павлюк.