Ще +300 гривень до пенсії. Хто має право на доплату та як її оформити: пояснення ПФУ

Хто може отримати надбавку

Доплата за донорство передбачена у статті 21 Закону України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові". Статус Почесного донора України надається тим, хто безоплатно здав кров або її компоненти у такому обсязі:

40 максимально допустимих доз крові;

або 60 доз плазми крові, заготовленої методом аферезу;

або 40 доз клітин крові (еритроцитів, тромбоцитів або лейкоцитів), теж методом аферезу.

Обсяг донацій рахується незалежно від часу, коли вони були здійснені.

Після цього людині видається посвідчення та вручається нагрудний знак "Почесний донор України". Ці документи й підтверджують право на доплату до пенсії.

Таке ж право мають і ті, хто був відзначений як "Почесний донор СРСР".

Як оформити надбавку

Щоб отримати доплату, потрібно подати такі документи:

заяву про призначення надбавки;

паспорт або документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

документ про нагородження знаком "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".

Ці документи можна подати як особисто, так і через сайт Пенсійного фонду України.

Для оформлення надбавки потрібно надати певний пакет документів (скриншот)