Ще +300 гривень до пенсії. Хто має право на доплату та як її оформити: пояснення ПФУ

Пенсіонери, які мають статус Почесного донора України або були нагороджені відповідним званням у СРСР, можуть щомісяця отримувати надбавку до пенсії. Її розмір становить 10% прожиткового мінімуму на одну особу в місяць, тобто 300 гривень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області у Facebook.
Доплата за донорство передбачена у статті 21 Закону України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові". Статус Почесного донора України надається тим, хто безоплатно здав кров або її компоненти у такому обсязі:
Обсяг донацій рахується незалежно від часу, коли вони були здійснені.
Після цього людині видається посвідчення та вручається нагрудний знак "Почесний донор України". Ці документи й підтверджують право на доплату до пенсії.
Таке ж право мають і ті, хто був відзначений як "Почесний донор СРСР".
Щоб отримати доплату, потрібно подати такі документи:
Ці документи можна подати як особисто, так і через сайт Пенсійного фонду України.
Читайте також про те, що у Мінсоцполітики нещодавно заявили, що основне підвищення пенсій українцям у 2025 році вже відбулося. Наступні кроки будуть залежати від фінансового стану, але підвищення малоймовірно.
Зазначимо, щорічна індексація пенсій в Україні відбувається 1 березня. Вона враховує рівень інфляції і зростання зарплати за останні три роки. Фактично це головний механізм підвищення пенсій уже зараз. Цьогоріч індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115, що призвело до підвищення виплат на 9,5%.
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