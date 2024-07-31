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Еще 30 артсистем, 20 ББМ и более тысячи окупантов: потери РФ за сутки

Среда 31 июля 2024 08:10
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Еще 30 артсистем, 20 ББМ и более тысячи окупантов: потери РФ за сутки Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки с 30 на 31 июля оккупанты потеряли на войне в Украине 1060 солдат. Также ВСУ уничтожили 30 артсистем и 20 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 578 120 (+1060) человек;
  • танков - 8390 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин - 16 161 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 16 086 (+30) ед;
  • РСЗО - 1131 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 907 (+1) ед.;
  • самолетов - 363 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 853 (+21) ед.;
  • крылатых ракет - 2407 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21739 (+52) ед;
  • специальной техники - 2697 (+1) ед.

Еще 30 артсистем, 20 ББМ и более тысячи окупантов: потери РФ за сутки

Напомним, 30 июля стало известно, что враг потерпел второй масштабный разгром за неделю. ВСУ отбили очередной штурм россиян под Курахово.

О первом разгроме стало известно 24 июля. Тогда защитники Украины отбили на Кураховском направлении один из самых масштабных штурмов противника с начала полномасштабной войны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, у россиян недостаточно ресурсов, чтобы вести эффективное и масштабное наступление на южном направлении.

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