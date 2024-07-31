Еще 30 артсистем, 20 ББМ и более тысячи окупантов: потери РФ за сутки

За последние сутки с 30 на 31 июля оккупанты потеряли на войне в Украине 1060 солдат. Также ВСУ уничтожили 30 артсистем и 20 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.24 ориентировочно составили:

Напомним, 30 июля стало известно, что враг потерпел второй масштабный разгром за неделю. ВСУ отбили очередной штурм россиян под Курахово.

О первом разгроме стало известно 24 июля. Тогда защитники Украины отбили на Кураховском направлении один из самых масштабных штурмов противника с начала полномасштабной войны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, у россиян недостаточно ресурсов, чтобы вести эффективное и масштабное наступление на южном направлении.

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