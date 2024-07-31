Еще 30 артсистем, 20 ББМ и более тысячи окупантов: потери РФ за сутки
За последние сутки с 30 на 31 июля оккупанты потеряли на войне в Украине 1060 солдат. Также ВСУ уничтожили 30 артсистем и 20 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 578 120 (+1060) человек;
- танков - 8390 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин - 16 161 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 16 086 (+30) ед;
- РСЗО - 1131 (+1) ед.;
- средства ПВО - 907 (+1) ед.;
- самолетов - 363 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 853 (+21) ед.;
- крылатых ракет - 2407 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 21739 (+52) ед;
- специальной техники - 2697 (+1) ед.
Напомним, 30 июля стало известно, что враг потерпел второй масштабный разгром за неделю. ВСУ отбили очередной штурм россиян под Курахово.
О первом разгроме стало известно 24 июля. Тогда защитники Украины отбили на Кураховском направлении один из самых масштабных штурмов противника с начала полномасштабной войны.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, у россиян недостаточно ресурсов, чтобы вести эффективное и масштабное наступление на южном направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.