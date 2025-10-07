Ще 3 тисячі дронів Київ передав бійцям Третього армійського корпусу, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади Києва 3000 дронів бійцям 3 армійського корпусу. А загалом з початку року захисники отримали вже майже 50 000 дронів від киян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Передав від громади столиці бійцям 3-го армійського корпусу ЗСУ нову партію допомоги - ще 3000 FPV-дронів різних типів. Нагадаю, від початку 2025-го від громади на фронт передали вже майже 50 000 БпЛА різних типів, близько 200 систем РЕБ. Автівки - зокрема броньовані та всюдиходи, засоби зв’язку", - зазначив Віталій Кличко.

За його словами, раніше цього року громада столиці передала 3 корпусу 6000 дронів різних типів. А також сучасну мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами, яку створили на базі автобуса МАЗ.

Частину дронів з цієї партії отримають військові 3 штурмової бригади, яка входить до складу 3 армійського корпусу.

"Від початку року з міського бюджету цій бригаді на оснащення Київ виділив 500 млн грн. Минулого року 3 штурмова отримала, зокрема, понад 10 000 дронів та 20 нових пікапів Toyota Hilux. Їх закупили за кошти міста", - розповів мер.

Раніше повідомлялося, що від початку року з бюджету Києва на потреби Сил оборони та безпеки виділено вже майже 11 млрд грн.