Еще 3 тысячи дронов Киев передал бойцам Третьего армейского корпуса, - Кличко

Вторник 07 октября 2025 17:38
Еще 3 тысячи дронов Киев передал бойцам Третьего армейского корпуса, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал от общины Киева 3000 дронов бойцам 3 армейского корпуса. В целом с начала года защитники получили уже почти 50 000 дронов от киевлян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Передал от громады столицы бойцам 3-го армейского корпуса ВСУ новую партию помощи - еще 3000 FPV-дронов разных типов. Напомню, с начала 2025-го от общины на фронт передали уже почти 50 000 БпЛА различных типов, около 200 систем РЭБ. Машины - в частности бронированные и вездеходы, средства связи", - отметил Виталий Кличко.

По его словам, ранее в этом году община столицы передала 3 корпуса 6000 дронов различных типов. А также современную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами, которую создали на базе автобуса МАЗ.

Часть дронов из этой партии получат военные 3 штурмовой бригады, которая входит в состав 3 армейского корпуса.

"С начала года из городского бюджета этой бригаде на оснащение Киев выделил 500 млн грн. В прошлом году 3 штурмовая получила, в частности, более 10 000 дронов и 20 новых пикапов Toyota Hilux. Их закупили за средства города", - рассказал мэр.

Ранее сообщалось, что с начала года из бюджета Киева на нужды Сил обороны и безопасности выделено уже почти 11 млрд грн.

