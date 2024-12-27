Ще 14 танків, 1 засіб ППО та 1650 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росармії

Раніше повідомлялося, що розвідка Південної Кореї підтвердила дані про взяття військовими ЗСУ в полон пораненого солдата КНДР в Курській області. Напередодні ввечері відповідна інформація з'явилася на українських медіаресурсах.

Також нагадаємо, в оприлюдненому 27 грудня звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) щодо ситуації на фронті на різних напрямках зазначалося, що ЗСУ мали успіх під Торецьком, де відновили раніше втрачені позиції. Разом з тим фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом, Покровськом і Великою Новосілкою.

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