Еще 14 танков, 1 средство ПВО и 1650 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях росармии

Ранее сообщалось, что разведка Южной Кореи подтвердила данные о взятии военными ВСУ в плен раненого солдата КНДР в Курской области. Накануне вечером соответствующая информация появилась на украинских медиаресурсах.

Также напомним, в обнародованном 27 декабря отчете американского Института изучения войны (ISW) по ситуации на фронте на разных направлениях отмечалось, что ВСУ имели успех под Торецком, где восстановили ранее утраченные позиции. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Покровском и Большой Новоселкой.

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