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Еще 14 танков, 1 средство ПВО и 1650 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях росармии

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1650 российских захватчиков. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 14 танков, 18 ББМ, 22 артсистемы и 1 средство ПВО врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 782510 (+1650) человек ликвидировано;
  • танков - 9644 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин - 19951 (+18) ед.;
  • артиллерийских систем - 21379 (+22) ед.;
  • РСЗО - 1256 ед.;
  • средства ПВО - 1032 (+1) ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20999 (+28) ед.;
  • крылатые ракеты - 3003 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32262 (+82) ед.;
  • специальная техника - 3668 (+1) ед.

Ранее сообщалось, что разведка Южной Кореи подтвердила данные о взятии военными ВСУ в плен раненого солдата КНДР в Курской области. Накануне вечером соответствующая информация появилась на украинских медиаресурсах.

Также напомним, в обнародованном 27 декабря отчете американского Института изучения войны (ISW) по ситуации на фронте на разных направлениях отмечалось, что ВСУ имели успех под Торецком, где восстановили ранее утраченные позиции. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Покровском и Большой Новоселкой.

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