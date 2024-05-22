Ще 1300 загарбників і 41 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, після відновлення поставок американської зброї, українські військові заявили про відсутність дефіциту артилерійських снарядів на фронті.

Силам оборони вдалося відбити більшість атак росіян і зберегти контроль над 60% території Вовчанська. Однак агресор далі штурмує і нещадно обстрілює місто і Харківську область.

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