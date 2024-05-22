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Ще 1300 загарбників і 41 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: армія РФ втратила 41 артсистему за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 21 на 22 травня, становили 1300 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 22 бойові броньовані машини (ББМ) і 41 артилерійську систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 496 370 (+1300) осіб ліквідовано;
  • танків - 7611 (+6) од;
  • бойових броньованих машин - 14 721 (+22) од.;
  • артилерійських систем - 12 820 (+41) од.;
  • РСЗВ - 1077 од.;
  • засоби ППО - 812 (+1) од.;
  • літаків - 354 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 346 (+56) од.;
  • крилатих ракет - 2208 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17 442 (+59) од.;
  • спеціальної техніки - 2090 (+5) од.

Нагадаємо, після відновлення поставок американської зброї, українські військові заявили про відсутність дефіциту артилерійських снарядів на фронті.

Силам оборони вдалося відбити більшість атак росіян і зберегти контроль над 60% території Вовчанська. Однак агресор далі штурмує і нещадно обстрілює місто і Харківську область.

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Війна Росії проти України