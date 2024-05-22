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Артилеристи ЗСУ констатують зменшення дефіциту снарядів на фронті, - Reuters

Середа 22 травня 2024 03:44
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Артилеристи ЗСУ констатують зменшення дефіциту снарядів на фронті, - Reuters Фото: на фронті уже вдосталь артилерійських снарядів (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Після відновлення військової допомоги від США, українські артилеристи підтвердили зменшення катастрофічного дефіциту снарядів під час боїв у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військові на фронті у північних районах Харківської області констатують вищу інтенсивність боїв, порівняно з операцією поблизу Бахмута в 2023 році.

"Це 24/7, їхня піхота продовжує прибувати, ми продовжуємо відбивати їхні атаки. Принаймні, намагаємося. Коли це можливо, ми їх знищуємо", - сказав Павло, навідник гаубиці 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України.

Він додав, що раніше стояв у районі Бахмута, а зараз їхній підрозділ перемістили у Харківську область

"Тут набагато "гарячіше". Там у нас не було снарядів, а тут хоч снаряди є, їх почали завозити. Є чим працювати, є чим воювати", - додав військовослужбовець.

Командир артилерійського підрозділу бригади Віталій переконаний, що снаряди не закінчаться, адже всі розуміють важливість утримання оборони.

"Так, ми будемо отримувати боєприпаси, бо ми протистоїмо великому і серйозному угрупованню ворога. Якщо ми зараз продемонструємо, що здатні в такій екстремальній ситуації зупинити широкомасштабний наступ ворога на Харків і Харківську область, то ворог не наважиться навіть думати про наступ на Київ, Чернігів, Суми чи Полтавщину", - сказав він.

Ситуація в Харківській області

Збройні сили змогли відбити більшість атак росіян і зберегти контроль над 60% території Вовчанська. Однак агресор далі штурмує і нещадно обстрілює місто.

Сили оборони стабілізували ситуацію у Вовчанську, хоча ситуація лишається складною.

Президент Володимир Зеленський заявив про відчутні результати у відбитті атак ворога в Харківській області.

Тим часом прикордонники не виключають спроби наступу РФ у Сумській області.

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