Еще 1300 захватчиков и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, после возобновления поставок американского оружия, украинские военные заявили об отсутствии дефицита артиллерийских снарядов на фронте.

Силам обороны удалось отбить большинство атак россиян и сохранить контроль над 60% территории Волчанска. Однако агрессор дальше штурмует и беспощадно обстреливает город и Харьковскую область.

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