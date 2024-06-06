Ще 1300 окупантів, 22 танки і 48 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1300 російських окупантів, тож загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення сягнула позначки у вже близько 515 тисяч солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 22 танки, 40 ББМ та 48 артсистем ворога
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали:
Раніше у Генеральному штабі у нічному зведенні щодо оперативної обстановки інформували, що протягом доби 5 червня на фронті відбулося 85 бойових зіткнень.
Крім того, у військовому командуванні звернули увагу, що на Покровському напрямку російські загарбники не полишають спроб вклинитися в оборону українських захисників.
Додамо, за даними Генштабу, за добу 5 червня Повітряні сили та ракетні війська і артилерія ЗСУ уразили: 12 районів зосередження живої сили окупантів, 1 район зосередження ОВТ, 2 пункти управління БпЛА та 1 радіолокаційну станцію противника.
Також у Державній прикордонній службі України розповіли, що на Бахмутському напрямку Сили оборони 5 червня відбили ворожий наступ, а частину танків вдалося знищити за допомогою дронів. З'явилося відповідне відео.
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