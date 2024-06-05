Прикордонники під Бахмутом спалили кілька танків росіян за допомогою дронів (відео)
На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили ворожий наступ, а частину танків вдалося знищити за допомогою дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Близько 50 загарбників за підтримки бронетехніки і танків рухалися в бік позицій підрозділу "Фенікс" у районі Курдюмівки у Донецькій області", - йдеться в заяві ДПСУ.
Зазначається, що три ворожі БТР-82 підірвалися завдяки дистанційному мінуванню, а ударні дрони знищили пошкоджені бронетранспортери.
FPV-дроном бійці зупинили, а потім розбили танк Т-80. Протитанкісти бригади "Помста" з протитанкового ракетного комплексу "Корсар" підбили танк Т-90М "Прорив", який також добили оператори дронів.
Прикордонники розповіли, що під час невдалої спроби штурму ліквідовано 7 окупантів, ще 13 - поранено. Частину ворожої техніки та піхоти знищили бійці з 28 окремої механізованої бригади.
Ситуація на фронті
Російські війська активно наступають у Донецькій і Харківській областях, про що сьогодні заявляв головком ЗСУ Олександр Сирський.
Генштаб ЗСУ заявляв, що найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там кількість ворожих атак зросла до 19.
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