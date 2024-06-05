Прикордонники під Бахмутом спалили кілька танків росіян за допомогою дронів (відео)

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили ворожий наступ, а частину танків вдалося знищити за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Близько 50 загарбників за підтримки бронетехніки і танків рухалися в бік позицій підрозділу "Фенікс" у районі Курдюмівки у Донецькій області", - йдеться в заяві ДПСУ.

Зазначається, що три ворожі БТР-82 підірвалися завдяки дистанційному мінуванню, а ударні дрони знищили пошкоджені бронетранспортери.

FPV-дроном бійці зупинили, а потім розбили танк Т-80. Протитанкісти бригади "Помста" з протитанкового ракетного комплексу "Корсар" підбили танк Т-90М "Прорив", який також добили оператори дронів.

Прикордонники розповіли, що під час невдалої спроби штурму ліквідовано 7 окупантів, ще 13 - поранено. Частину ворожої техніки та піхоти знищили бійці з 28 окремої механізованої бригади.