Еще 1300 оккупантов, 22 танка и 48 артсистем за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии
Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1300 российских оккупантов, так что общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения достигли отметки уже около 515 тысяч солдат. Также воины ВСУ уничтожили 22 танка, 40 ББМ и 48 артсистем врага.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 515000 (+1300) человек ликвидировано;
- танков - 7828 (+22) ед.;
- боевых бронированных машин - 15076 (+40) ед.;
- артиллерийских систем - 13433 (+48) ед.;
- РСЗО - 13433 (+48) ед.;
- средства ПВО - 831 (+1) ед.;
- самолетов - 357 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10846 (+41) ед.;
- крылатых ракет - 2270 ед.;
- кораблей/катеров - 27 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 18360 (+63) ед.;
- специальной техники - 2230 (+7) ед.
Ситуация на фронте
Ранее в Генеральном штабе в ночном своде оперативной обстановки информировали, что в течение суток 5 июня на фронте произошло 85 боевых столкновений.
Кроме того, в военном командовании обратили внимание, что на Покровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вклиниться в оборону украинских защитников.
Кроме того, по данным Генштаба, за сутки 5 июня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили: 12 районов сосредоточения живой силы оккупантов, 1 район сосредоточения ВВТ, 2 пункта управления БпЛА и 1 радиолокационную станцию противника.
Также в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что на Бахмутском направлении Силы обороны 5 июня отразили вражеское наступление, а часть танков удалось уничтожить с помощью дронов. Появилось соответствующее видео.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.