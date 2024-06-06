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Еще 1300 оккупантов, 22 танка и 48 артсистем за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Четверг 06 июня 2024 08:00
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Еще 1300 оккупантов, 22 танка и 48 артсистем за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1300 российских оккупантов, так что общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения достигли отметки уже около 515 тысяч солдат. Также воины ВСУ уничтожили 22 танка, 40 ББМ и 48 артсистем врага.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 515000 (+1300) человек ликвидировано;
  • танков - 7828 (+22) ед.;
  • боевых бронированных машин - 15076 (+40) ед.;
  • артиллерийских систем - 13433 (+48) ед.;
  • РСЗО - 13433 (+48) ед.;
  • средства ПВО - 831 (+1) ед.;
  • самолетов - 357 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10846 (+41) ед.;
  • крылатых ракет - 2270 ед.;
  • кораблей/катеров - 27 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18360 (+63) ед.;
  • специальной техники - 2230 (+7) ед.

Еще 1300 оккупантов, 22 танка и 48 артсистем за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе в ночном своде оперативной обстановки информировали, что в течение суток 5 июня на фронте произошло 85 боевых столкновений.

Кроме того, в военном командовании обратили внимание, что на Покровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вклиниться в оборону украинских защитников.

Кроме того, по данным Генштаба, за сутки 5 июня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили: 12 районов сосредоточения живой силы оккупантов, 1 район сосредоточения ВВТ, 2 пункта управления БпЛА и 1 радиолокационную станцию ​​противника.

Также в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что на Бахмутском направлении Силы обороны 5 июня отразили вражеское наступление, а часть танков удалось уничтожить с помощью дронов. Появилось соответствующее видео.

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