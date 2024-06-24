Ще 1300 окупантів, 12 танків і 51 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, станом на вечір 23 червня на фронті протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень. В цей день ворог сконцентрував свої зусилля на Покровському напрямку. Російські окупанти здійснили 46 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Збройних силах України спростували інформацію про нібито повну окупацію Новоолександрівки на Покровському напрямку.

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