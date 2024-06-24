Еще 1300 окупантов, 12 танков и 51 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, по состоянию на вечер 23 июня на фронте в течение суток произошло 116 боевых столкновений. В этот день враг сконцентрировал свои усилия в Покровском направлении. Российские оккупанты предприняли 46 попыток вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Вооруженных силах Украины опровергли информацию о якобы полной оккупации Новоалександровки на Покровском направлении.

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