Ще 1270 загарбників і 61 артисистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 22 на 23 червня, становили 1270 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 534 360 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 15 бойових броньованих машин і 61 артилерійську систему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, загарбники активізували штурми й атаки на Торецькому напрямку в Донецькій області.
Росіяни можуть готуватися до атак на ще одному напрямку.
В Інституті вивчення війни пояснили, чому агресор активізував штурми на сході.
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