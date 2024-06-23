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Еще 1270 захватчиков и 61 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: Силы обороны за сутки ликвидировали более 1200 российских захватчиков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 22 на 23 июня, составили 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 534 360 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 15 боевых бронированных машин и 61 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 534 360 (+1270) человек ликвидировано;
  • танков - 8019 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 15 398 (+15) ед.;
  • артиллерийских систем - 14 195 (+61) ед.;
  • РСЗО - 1108 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 863 (+2) ед.;
  • самолетов - 359 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 355 (+50) ед.;
  • крылатых ракет - 2321 (+13) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 248 (+44) ед.;
  • специальной техники - 2377 (+8) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, захватчики активизировали штурмы и атаки на Торецком направлении в Донецкой области.

Россияне могут готовиться к атакам на еще одном направлении.

В Институте изучения войны объяснили, почему агрессор активизировал штурмы на востоке.

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Война России против Украины