Еще 1270 захватчиков и 61 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 22 на 23 июня, составили 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 534 360 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 15 боевых бронированных машин и 61 артиллерийскую систему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:
Напомним, захватчики активизировали штурмы и атаки на Торецком направлении в Донецкой области.
Россияне могут готовиться к атакам на еще одном направлении.
В Институте изучения войны объяснили, почему агрессор активизировал штурмы на востоке.
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