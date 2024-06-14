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Еще 1250 захватчиков, 26 ББМ и 48 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Пятница 14 июня 2024 07:14
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Еще 1250 захватчиков, 26 ББМ и 48 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: за прошедшие сутки Россия потеряла на фронте более 1200 солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 13 на 14 июня, составили 1250 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 524 060 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 26 боевых бронированных машин и 46 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 524 060 (+1250) человек ликвидировано;
  • танков - 7936 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 234 (+26) ед;
  • артиллерийских систем - 13 818 (+48) ед;
  • РСЗО - 1101 (+2) ед;
  • средства ПВО - 849 (+3) ед;
  • самолетов - 359 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 097 (+22) ед;
  • крылатых ракет - 2286 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18 854 (+60) ед;
  • специальной техники - 2310 (+16) ед.

Еще 1250 захватчиков, 26 ББМ и 48 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, по данным ISW, Силы обороны имели успех в Харьковской области, где восстановили утраченные позиции.

Зато россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области.

Между тем атаки Воздушных сил ВСУ по системам ПВО россиян могут сделать Крым непригодным плацдармом для армии государства-агрессора.

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