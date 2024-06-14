Еще 1250 захватчиков, 26 ББМ и 48 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: за прошедшие сутки Россия потеряла на фронте более 1200 солдат (Getty Images)

Потери России в войне в Украине за сутки с 13 на 14 июня, составили 1250 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 524 060 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 26 боевых бронированных машин и 46 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.