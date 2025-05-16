UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ще 1100 окупантів, 32 ББМ і засіб ППО: Генштаб оновив дані про втрати росармії

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1100 російських окупантів, а також знищили 13 танків, 32 ББМ, 36 артсистем, та 1 засіб ППО противника

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 971 690 (+1100) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 825 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 546 (+32) од.;
  • артилерійських систем - 27 908 (+36) од.;
  • РСЗВ - 1 385 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1 167 (+1) од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 123 (+123) од.;
  • крилатих ракет - 3 197 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 48 713 (+166) од.;
  • спеціальної техніки - 3 892 од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 15 травня в Генштабі ЗСУ розповіли, що з початку доби на фронті вже відбулося 117 боїв.

Як передали в Силах оборони України, Покровський напрямок досі залишається "найгарячішим" за кількість ворожих штурмів та атак.

Додамо, в оприлюдненому 16 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) з показаними оновленими картами бойових дій повідомлялося, зокрема, що українські захисники нещодавно просунулися в районі Торецька. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів поблизу Лиману, Новопавлівки та Великої Новосілки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти України