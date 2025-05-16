Еще 1100 оккупантов, 32 ББМ и средство ПВО: Генштаб обновил данные о потерях росармии

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1100 российских оккупантов, а также уничтожили 13 танков, 32 ББМ, 36 артсистем, и 1 средство ПВО противника
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 16 мая 2025 года ориентировочно составили:
Напомним, в вечерней сводке 15 мая в Генштабе ВСУ рассказали, что с начала суток на фронте уже произошло 117 боев.
Как передали в Силах обороны Украины, Покровское направление до сих пор остается самым "горячим" по количеству вражеских штурмов и атак.
Добавим, в обнародованном 16 мая отчете Института изучения войны (ISW) с показанными обновленными картами боевых действий сообщалось, в частности, что украинские защитники недавно продвинулись в районе Торецка. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов вблизи Лимана, Новопавловки и Великой Новоселки.
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