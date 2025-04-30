Ще 1100 окупантів, 11 артсистем та 1 РСЗВ: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1100 російських загарбників, відтак загальна кількість втрат особового складу з боку ворожої армії сягнула позначки у 951 960 військових. Також українські захисники знищили 11 артсистем та 1 РСЗВ противника.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомили в Головному штабі ЗСУ в Telegram.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2025 року орієнтовно склали:
У вечірньому зведенні 29 квітня від Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що протягом доби на фронті було зафіксовано 125 бойових зіткнень.
Також у військовому командуванні розповіли що російські загарбники продовжували активно штурмувати на Покровському напрямку.
Також ми писали, що в оприлюдненому 30 квітня звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що нещодавно Сили оборони України просунулися поблизу Торецька. Разом з тим фіксується просування з боку російських загарбників у Сумській та Бєлгородській областях, а також біля Покровська, Курахового та Великої Новосілки.
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