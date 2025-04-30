Еще 1100 оккупантов, 11 артсистем и 1 РСЗО: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1100 российских захватчиков, поэтому общее количество потерь личного состава со стороны вражеской армии достигло отметки в 951 960 военных. Также украинские защитники уничтожили 11 артсистем и 1 РСЗО противника.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщили в Главном штабе ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 апреля 2025 года ориентировочно составили:
В верхней сводке 20 апреля от Генерального штаба ВСУ сообщалось, что в течение суток на фронте было зафиксировано 125 боевых столкновений.
Также в военном командовании рассказали что российские захватчики продолжали активно штурмовать на Покровском направлении.
Также мы писали, что в обнародованном 30 апреля отчете американского Института изучения войны (ISW) рассказывалось, что недавно Силы обороны Украины продвинулись вблизи Торецка. Вместе с тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков в Сумской и Белгородской областях, а также возле Покровска, Курахово и Великой Новоселки.
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