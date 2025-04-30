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Еще 1100 оккупантов, 11 артсистем и 1 РСЗО: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1100 российских захватчиков, поэтому общее количество потерь личного состава со стороны вражеской армии достигло отметки в 951 960 военных. Также украинские защитники уничтожили 11 артсистем и 1 РСЗО противника.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщили в Главном штабе ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 апреля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 951 960 (+1100) человек ликвидировано;
  • танков - 10 729 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 353 (+1) ед.;
  • артиллерийских систем - 27 091 (+11) ед.;
  • РСЗО - 1 374 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 1 146 ед.;
  • самолетов - 370 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 289 (+112) ед.;
  • крылатых ракет - 3 196 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 46 611 (+179) ед.;
  • специальной техники - 3 869 (+9).

Ситуация на фронте

В верхней сводке 20 апреля от Генерального штаба ВСУ сообщалось, что в течение суток на фронте было зафиксировано 125 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали что российские захватчики продолжали активно штурмовать на Покровском направлении.

Также мы писали, что в обнародованном 30 апреля отчете американского Института изучения войны (ISW) рассказывалось, что недавно Силы обороны Украины продвинулись вблизи Торецка. Вместе с тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков в Сумской и Белгородской областях, а также возле Покровска, Курахово и Великой Новоселки.

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