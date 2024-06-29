Ще 1070 окупантів, 7 танків і 57 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, глава дослідницької організації, яка відстежує зброю, використану в атаках проти України з 2018 року, заявив у п'ятницю Раді Безпеки ООН про наявність "незаперечних" доказів того, що виявлені в Україні залишки балістичних ракет були поставлені з Північної Кореї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.