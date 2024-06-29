Еще 1070 окупантов, 7 танков и 57 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, глава исследовательской организации, отслеживающей оружие, использованное в атаках против Украины с 2018 года, заявил в пятницу Совету Безопасности ООН о наличии "неоспоримых" доказательств того, что обнаруженные в Украине остатки баллистических ракет были поставлены из Северной Кореи.

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