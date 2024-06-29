Еще 1070 окупантов, 7 танков и 57 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне против Украины за сутки 28 июня составили 1070 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 541 560 военных. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили семь танков и 57 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 541560 (+1070) человек ликвидировано;
- танков – 8073 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин – 15505 (+25) ед;
- артиллерийских систем – 14480 (+57) ед.;
- РСЗО – 1109 ед.;
- средства ПВО – 871 ед.;
- самолетов – 359 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11538 (+29) ед.;
- крылатых ракет – 2331 (+2) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 19568 (+54) ед.;
- специальной техники – 2436 (+5) ед.
Напомним, глава исследовательской организации, отслеживающей оружие, использованное в атаках против Украины с 2018 года, заявил в пятницу Совету Безопасности ООН о наличии "неоспоримых" доказательств того, что обнаруженные в Украине остатки баллистических ракет были поставлены из Северной Кореи.
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