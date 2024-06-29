ua en ru
Сб, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еще 1070 окупантов, 7 танков и 57 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Суббота 29 июня 2024 07:28
UA EN RU
Еще 1070 окупантов, 7 танков и 57 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Потери России в войне против Украины за сутки 28 июня составили 1070 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 541 560 военных. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили семь танков и 57 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 541560 (+1070) человек ликвидировано;
  • танков – 8073 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин – 15505 (+25) ед;
  • артиллерийских систем – 14480 (+57) ед.;
  • РСЗО – 1109 ед.;
  • средства ПВО – 871 ед.;
  • самолетов – 359 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11538 (+29) ед.;
  • крылатых ракет – 2331 (+2) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19568 (+54) ед.;
  • специальной техники – 2436 (+5) ед.

Еще 1070 окупантов, 7 танков и 57 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, глава исследовательской организации, отслеживающей оружие, использованное в атаках против Украины с 2018 года, заявил в пятницу Совету Безопасности ООН о наличии "неоспоримых" доказательств того, что обнаруженные в Украине остатки баллистических ракет были поставлены из Северной Кореи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
В Днепре спасательная операция продолжается: что известно на утро (фото)
В Днепре спасательная операция продолжается: что известно на утро (фото)
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США