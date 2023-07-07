Shazam тепер розпізнає музику не тільки "на слух". Apple оновила популярний застосунок

Apple випустила оновлення для Shazam, і тепер застосунок може не лише розпізнавати треки через мікрофон, а й ідентифікувати їх під час відтворення в інших програмах, як-от YouTube, Instagram і TikTok, на тому ж пристрої.

Це може стати в пригоді, коли користувач переглядає відео, де в описі немає інформації про фонову доріжку, відзначає видання.

Як скористатись новою функцією

Щоб ідентифікувати музику із соцмереж, потрібно спочатку відкрити Shazam, увімкнути прослуховування, а потім повернутися у програму й запустити запис, який потрібно розпізнати.

Функція доступна у версії застосунку 15.36.

Нагадаємо, днями ринкова вартість акцій компанії Apple Inc вперше завершила торгову сесію із позначкою вище 3 трильйонів доларів. Інвестори роблять ставку на успішний вихід виробника iPhone на нові ринки.

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