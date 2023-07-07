Shazam тепер розпізнає музику не тільки "на слух". Apple оновила популярний застосунок

Це може стати в пригоді, коли користувач переглядає відео, де в описі немає інформації про фонову доріжку, відзначає видання.
Як скористатись новою функцією
Щоб ідентифікувати музику із соцмереж, потрібно спочатку відкрити Shazam, увімкнути прослуховування, а потім повернутися у програму й запустити запис, який потрібно розпізнати.
Функція доступна у версії застосунку 15.36.
Нагадаємо, днями ринкова вартість акцій компанії Apple Inc вперше завершила торгову сесію із позначкою вище 3 трильйонів доларів. Інвестори роблять ставку на успішний вихід виробника iPhone на нові ринки.
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