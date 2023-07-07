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Shazam теперь распознает музыку не только "на слух". Apple обновила популярное приложение

Фото: (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Теперь Shazam может распознавать треки во время воспроизведения в YouTube, Instagram и TikTok

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Apple выпустила обновление для Shazam, и теперь приложение может не только распознавать треки через микрофон, но и идентифицировать их при воспроизведении в других программах, таких как YouTube, Instagram и TikTok, на том же устройстве.

Это может пригодиться, когда пользователь просматривает видео, где в описании нет информации о фоновой дорожке, отмечает издание.

Как воспользоваться новой функцией

Чтобы идентифицировать музыку из соцсетей, нужно сначала открыть Shazam, включить прослушивание, а затем вернуться в программу и запустить запись, которую нужно распознать.

Функция доступна в версии приложения 15.36.

Напомним, на днях рыночная стоимость акций компании Apple Inc впервые завершила торговую сессию с отметкой выше 3 триллионов долларов. Инвесторы делают ставку на успешный выход изготовителя iPhone на новые рынки.

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