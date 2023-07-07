Shazam теперь распознает музыку не только "на слух". Apple обновила популярное приложение

Apple выпустила обновление для Shazam, и теперь приложение может не только распознавать треки через микрофон, но и идентифицировать их при воспроизведении в других программах, таких как YouTube, Instagram и TikTok, на том же устройстве.
Это может пригодиться, когда пользователь просматривает видео, где в описании нет информации о фоновой дорожке, отмечает издание.
Как воспользоваться новой функцией
Чтобы идентифицировать музыку из соцсетей, нужно сначала открыть Shazam, включить прослушивание, а затем вернуться в программу и запустить запись, которую нужно распознать.