Шатдаун у США завершився: Трамп підписав закон про відновлення фінансування уряду

За відновлення роботи американського уряду проголосували 222 члени Палати представників, в основному республіканці, а також кілька демократів. Проти висловились 209 конгресменів.
Ухвалений законопроєкт є компромісним, оскільки передбачає тимчасове фінансування уряду - до 30 січня 2026 року.
Також він закріплює три пакети річних асигнувань:
- для військового будівництва;
- для потреб законодавчої влади;
- міністерство сільського господарства.
Законопроєкт гарантує поновлення на роботі звільнених під час шатдауну працівників із виплатою їм заробітної плати.