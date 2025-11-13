Шатдаун у США завершився: Трамп підписав закон про відновлення фінансування уряду

Наслідки рекордного шатдауну для США

Цей шатдаун був найтривалішим в історії США і продовжувався 43 дні.

Він побив попередній рекорд, який був зафіксований також за каденції Трампа: на початку 2019 року фінансування уряду було заморожено на 35 днів.

Цьогорічний шатдаун розпочався 1 жовтня після того, як демократи та республіканці не змогли схвалити федеральний бюджет через різні погляди на медичні пільги для американців. Демократи наполягали на продовженні надання пільг, в той час, як їхні опоненти були проти цього.

За оцінками економістів, щоденні втрати від шатдауну для американської економіки становили близько 15 мільярдів доларів.

Бюджетні обмеження відчули багато федеральних агентств, включно з Національним управлінням ядерної безпеки (NNSA), яке було змушене відправити в неоплачувану відпустку приблизно 1400 співробітників.