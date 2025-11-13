Шатдаун в США завершился: Трамп подписал закон о возобновлении финансирования правительства

За возобновление работы американского правительства проголосовали 222 члена Палаты представителей, в основном республиканцы, а также несколько демократов. Против высказались 209 конгрессменов.
Принятый законопроект является компромиссным, поскольку предусматривает временное финансирование правительства - до 30 января 2026 года.
Также он закрепляет три пакета годовых ассигнований:
- для военного строительства;
- для нужд законодательной власти;
- министерство сельского хозяйства.
Законопроект гарантирует восстановление на работе уволенных во время шатдауна работников с выплатой им заработной платы.