Шатдаун в США завершился: Трамп подписал закон о возобновлении финансирования правительства

Последствия рекордного шатдауна для США

Этот шатдаун был самым длительным в истории США и продолжался 43 дня.

Он побил предыдущий рекорд, который был зафиксирован также при каденции Трампа: в начале 2019 года финансирование правительства было заморожено на 35 дней.

Нынешний шатдаун начался 1 октября после того, как демократы и республиканцы не смогли одобрить федеральный бюджет из-за разных взглядов на медицинские льготы для американцев. Демократы настаивали на продолжении предоставления льгот, в то время, как их оппоненты были против этого.

По оценкам экономистов, ежедневные потери от шатдауна для американской экономики составляли около 15 миллиардов долларов.

Бюджетные ограничения ощутили многие федеральные агентства, включая Национальное управление ядерной безопасности (NNSA), которое было вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск примерно 1400 сотрудников.