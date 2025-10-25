Шатдаун в США: Пентагону задонатили 130 млн доларів на зарплати військовим

В США невідомий пожертвував Пентагону 130 млн доларів на зарплати та пільги військовослужбовцям під час шатдауну - поки уряд не працює та не може виплачувати гроші з федерального бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна, із посиланням на NBC News.
Як сказав головний спікер Пентагону Шон Парнелл, міністерство прийняло пожертву в межах повноважень щодо прийняття подарунків. Також він озвучив умову, на що потрібно витратити пожертву.
"Пожертву зробили за умови, що її використають для компенсації витрат на зарплати й пільги військовослужбовців", - сказав він.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що невідомий пожертвував 130 мільйонів доларів Пентагону. За словами президента, це зробив "патріот" та "мій друг" - ім'я дарувальника Трамп оголошувати відмовився. Водночас президент додав, що невідомий благодійник нібито заявив, що готовий компенсувати будь-який дефіцит фінансування федеральних органів, який виник через шатдаун.
У Сполучених Штатах з 1 жовтня 2025 року триває призупинення роботи уряду (т.зв. "шатдаун"), оскільки Конгрес США не затвердив фінансування. Це перший шатдаун за сім років та третій за обидва президентські терміни Трампа.
При цьому поточний шатдаун вже став другим за тривалістю за всю історію в США: перше рекордне припинення роботи уряду тривало 35 днів та сталося у 2018-2019 роках, за часів першого президентства Дональда Трампа.
У федеральних агентств вже виникли численні проблеми. Зокрема, через шатдаун Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) відправило у неоплачувану відпустку 1400 співробітників. Загальні збитки від шатдауну в США сягають 15 млрд доларів щодня.