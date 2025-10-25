Шатдаун в США: Пентагону задонатили 130 млн доларів на зарплати військовим

Як сказав головний спікер Пентагону Шон Парнелл, міністерство прийняло пожертву в межах повноважень щодо прийняття подарунків. Також він озвучив умову, на що потрібно витратити пожертву.

"Пожертву зробили за умови, що її використають для компенсації витрат на зарплати й пільги військовослужбовців", - сказав він.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що невідомий пожертвував 130 мільйонів доларів Пентагону. За словами президента, це зробив "патріот" та "мій друг" - ім'я дарувальника Трамп оголошувати відмовився. Водночас президент додав, що невідомий благодійник нібито заявив, що готовий компенсувати будь-який дефіцит фінансування федеральних органів, який виник через шатдаун.