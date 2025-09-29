Шатдаун у США: чого хоче Трамп і які наслідки для України

Головне:

Чому у США постійно трапляються шатдауни?

Які проблеми з бюджетом США цього року?

Як Трамп може використати шатдаун у своїх цілях?

Якими можуть бути наслідки для України?

Майже щоосені США спостерігають за політичним триллером під назвою "Загроза шатдауну". Це тимчасове припинення роботи федерального уряду, якщо бюджет на наступний рік не ухвалено Конгресом. На відміну від України, фінансовий рік у США розпочинається з 1 жовтня, а не з 1 січня. Тож уже цього тижня державна машина у Штатах може стати на паузу.

Чому шатдауни у США стали регулярними

За останні сорок років федеральний уряд у США припиняв роботу 21 раз. У 1980-х роках сформувалася сучасна бюджетна система країни, яка посилила роль Конгресу в ухваленні державного кошторису та встановила чіткі терміни для цього.

Як наслідок, щороку демократи та республіканці намагаються проштовхнути у бюджет статті видатків, вигідні для себе. Аби ухвалити бюджет, потрібна проста більшість у обох палатах Конгресу – Сенаті і Палаті представників. Але навіть якщо одна з партій має таку більшість, це не завжди рятує ситуацію.

У законодавчій практиці США існує поняття "філібастеру". Це тактика затягування процесу у Сенаті шляхом безкінечних дебатів. Вона базується на регламенті, який дозволяє необмежену дискусію, якщо не буде досягнуто згоди про її припинення. Аби зупинити філібастер, потрібна більшість у 60 зі 100 голосів, якої, як правило, не має жодна з партій.

В контексті бюджету філібастером можна заблокувати не весь його проект. Цю процедуру дозволено використовувати лише відносно законопроектів, відомих як "Резолюція про продовження фінансування". Вона зберігає федеральне фінансування на рівні минулого року, але лише на визначений термін.

Швидкий компроміс обом партіям знайти вдається далеко не завжди, тож якщо сторони не встигають домовитися, настає шатдаун.

Як правило, припинення роботи уряду триває дні або тижні. Найтриваліший шатдаун стався у 2018-2019 роках під час першого терміну Трампа і тривав 35 днів. Він був спричинений суперечкою щодо фінансування стіни проти мігрантів на кордоні з Мексикою. За оцінками Bloomberg, шатдауни зазвичай мають обмежений економічний вплив у короткостроковій перспективі, але тривалий простій державних інститутів може знизити зростання ВВП на 0,4% за квартал, коли це стається.

В чому полягає проблема зараз

Цього року, як і раніше, причина кризи - політичні розбіжності між двома партіями в Конгресі. Це також накладається на антагонізм демократів щодо Трампа та бажання максимально саботувати його роботу.

Конгрес, де республіканці мають незначну більшість у Палаті представників (218 проти 213) і Сенаті (53 проти 47), через регламентні труднощі цілковито новий бюджет підготувати не встиг. Тож до 1 жовтня потрібно ухвалити нову "Резолюцію продовження".

Республіканці хотіли б просто продовжити фінансування уряду на поточному рівні до 21 листопада. Демократи зі свого боку наполягають на включенні додаткових витрат на охорону здоров’я. Як наслідок, Сенат провалив обидва їх законопроекти, а сенатори розійшлися на перерву.

Шатдаун як привід

Президент США Дональд Трамп займає жорстку позицію. На брифінгу 19 вересня він висловив песимізм щодо можливості компромісу та підкреслив, що демократи наполягають на фінансуванні програм, які, на його думку, не є пріоритетними.

"Я не знаю, чи можна укласти угоду з цими людьми. Я думаю, ці люди божевільні", – заявив він.

Президент США повідомив, що в разі шатдауну уряд забезпечить фінансування армії, соціальних програм та деяких інших напрямів.

Водночас за даними Reuters, Трамп може використати шатдаун як привід для масових чисток державного апарату. Раніше державні службовці масово оскаржували свої звільнення у судах, що часто зводило нанівець скорочення.

Шатдаун як форс-мажорна обставина, може вирішити для Трампа цю проблему. Білий дім попросив федеральні відомства США підготувати плани масових звільнень на випадок можливого призупинення роботи уряду наступного тижня. Хоча раніше на час шатдауну посадовців просто відправляли у неоплачувану відпустку.

Демократи, своєю чергою, звинувачують Трампа у спробі під приводом шатдауну консолідувати владу, а республіканців – у небажанні йти на компроміс, що нібито загрожує економічній стабільності країни.

Що далі

Наразі є кілька сценаріїв розвитку подій. Найбільш імовірний – короткостроковий шатдаун. У такому разі Конгрес може повернутися до переговорів після 1 жовтня і швидко ухвалити тимчасовий бюджет.

Ще один сценарій – поступка однієї зі сторін. Демократи можуть погодитися на "чисту" резолюцію продовженння, щоб уникнути шатдауну, або ж республіканці можуть піти на поступки щодо видатків на медицину.

Проте з огляду на жорстку риторику Трампа та поляризацію в Конгресі, швидка домовленість виглядає малоймовірною. До того ж, шатдаун – це чудова нагода звинуватити опонентів у недоговороздатності, в чому зацікавлені обидва політичні табори.

Наслідки для України

Можливий шатдаун може позначитися на Україні лише побічно. З поверненням до влади Дональд Трамп не запроваджував нових програм допомоги Україні. Пакети в рамках програм PDA (Presidential Drawdown Authority) та USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), запроваджених в часи Байдена, продовжують постачання з раніше авторизованих фондів, але нових значних асигнувань не було.

Наразі Україна отримує від США зброю, зокрема через програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Вона передбачає, що Штати надають зброю, яку купили для Києва європейські країни - або із власних запасів, або напряму від американських виробників зброї. У цьому процесі Міністерство війни США відіграє координуючу роль.

Тож короткий шатдаун не повинен позначитися на підтримці України, але якщо він затягнеться, і Пентагон частково припинить роботу, то можливі затримки із адмініструванням контрактів на нову зброю.