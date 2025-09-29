Шатдаун в США: чего хочет Трамп и какие последствия для Украины

Главное:

Почему в США постоянно случаются шатдауны?

Какие проблемы с бюджетом США в этом году?

Как Трамп может использовать шатдаун в своих целях?

Какими могут быть последствия для Украины?

Почти каждую осень США наблюдают за политическим триллером под названием "Угроза шатдауна". Это временная приостановка работы федерального правительства, если бюджет на следующий год не принят Конгрессом. В отличие от Украины, финансовый год в США начинается с 1 октября, а не с 1 января. Поэтому уже на этой неделе государственная машина в Штатах может стать на паузу.

Почему шатдауны в США стали регулярными

За последние сорок лет федеральное правительство в США прекращало работу 21 раз. В 1980-х годах сформировалась современная бюджетная система страны, которая усилила роль Конгресса в принятии государственной сметы и установила четкие сроки для этого.

Как следствие, ежегодно демократы и республиканцы пытаются протолкнуть в бюджет статьи расходов, выгодные для себя. Чтобы принять бюджет, нужно простое большинство в обеих палатах Конгресса – Сенате и Палате представителей. Но даже если одна из партий имеет такое большинство, это не всегда спасает ситуацию.

В законодательной практике США существует понятие "филибастера". Это тактика затягивания процесса в Сенате путем бесконечных дебатов. Она базируется на регламенте, который позволяет неограниченную дискуссию, если не будет достигнуто соглашение о ее прекращении. Чтобы остановить филибастер, нужно большинство в 60 из 100 голосов, которого, как правило, не имеет ни одна из партий.

В контексте бюджета филибастером можно заблокировать не весь его проект. Эту процедуру разрешено использовать только в отношении законопроектов, известных как "Резолюция о продлении финансирования". Она сохраняет федеральное финансирование на уровне прошлого года, но только на определенный срок.

Быстрый компромисс обеим партиям найти удается далеко не всегда, поэтому если стороны не успевают договориться, наступает шатдаун.

Как правило, прекращение работы правительства длится дни или недели. Самый длительный шатдаун произошел в 2018-2019 годах во время первого срока Трампа и длился 35 дней. Он был вызван спором о финансировании стены против мигрантов на границе с Мексикой. По оценкам Bloomberg, шатдауны обычно имеют ограниченное экономическое влияние в краткосрочной перспективе, но длительный простой государственных институтов может снизить рост ВВП на 0,4% за квартал, когда это происходит.

В чем заключается проблема сейчас

В этом году, как и раньше, причина кризиса – политические разногласия между двумя партиями в Конгрессе. Это также накладывается на антагонизм демократов в отношении Трампа и желание максимально саботировать его работу.

Конгресс, где республиканцы имеют незначительное большинство в Палате представителей (218 против 213) и Сенате (53 против 47), из-за регламентных трудностей полностью новый бюджет подготовить не успел. Поэтому до 1 октября нужно принять новую "Резолюцию о продлении".

Республиканцы хотели бы просто продолжить финансирование правительства на текущем уровне до 21 ноября. Демократы со своей стороны настаивают на включении дополнительных расходов на здравоохранение. Как следствие, Сенат провалил оба их законопроекта, а сенаторы разошлись на перерыв.

Шатдаун как повод

Президент США Дональд Трамп занимает жесткую позицию. На брифинге 19 сентября он выразил пессимизм относительно возможности компромисса и подчеркнул, что демократы настаивают на финансировании программ, которые, по его мнению, не являются приоритетными.

"Я не знаю, можно ли заключить соглашение с этими людьми. Я думаю, эти люди сумасшедшие", – заявил он.

Президент США сообщил, что в случае шатдауна правительство обеспечит финансирование армии, социальных программ и некоторых других направлений.

В то же время по данным Reuters, Трамп может использовать шатдаун как повод для массовых чисток государственного аппарата. Ранее государственные служащие массово оспаривали свои увольнения в судах, что часто сводило на нет сокращения.

Шатдаун как форс-мажорное обстоятельство, может решить для Трампа эту проблему. Белый дом попросил федеральные ведомства США подготовить планы массовых увольнений на случай возможной приостановки работы правительства на следующей неделе. Хотя раньше на время шатдауна чиновников просто отправляли в неоплачиваемый отпуск.

Демократы, в свою очередь, обвиняют Трампа в попытке под предлогом шатдауна консолидировать власть, а республиканцев – в нежелании идти на компромисс, что якобы угрожает экономической стабильности страны.

Что дальше

Сейчас есть несколько сценариев развития событий. Наиболее вероятный –краткосрочный шатдаун. В таком случае Конгресс может вернуться к переговорам после 1 октября и быстро принять временный бюджет.

Еще один сценарий – уступка одной из сторон. Демократы могут согласиться на "чистую" резолюцию продления, чтобы избежать шатдауна, или же республиканцы могут пойти на уступки по расходам на медицину.

Однако учитывая жесткую риторику Трампа и поляризацию в Конгрессе, быстрая договоренность выглядит маловероятной. К тому же, шатдаун – это прекрасная возможность обвинить оппонентов в недоговороспособности, в чем заинтересованы оба политических лагеря.

Последствия для Украины

Возможный шатдаун может сказаться на Украине лишь косвенно. С возвращением к власти Дональд Трамп не вводил новых программ помощи Украине. Пакеты в рамках программ PDA (Presidential Drawdown Authority) и USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), введенных во времена Байдена, продолжают поставки из ранее авторизованных фондов, но новых значительных ассигнований не было.

Сейчас Украина получает от США оружие, в частности через программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Она предусматривает, что Штаты предоставляют оружие, которое купили для Киева европейские страны – или из собственных запасов, или напрямую от американских производителей оружия. В этом процессе Министерство войны США играет координирующую роль.

Поэтому короткий шатдаун не должен сказаться на поддержке Украины, но если он затянется, и Пентагон частично прекратит работу, то возможны задержки с администрированием контрактов на новое оружие.