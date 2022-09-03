Шарль Мишель призвал ЕС немедленно решить вопрос цен на энергоносители РФ

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен немедленно решить вопрос относительно энергетического кризиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Нельзя терять ни одного дня", - заявил Мишель.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн изложит идеи комиссии по ограничению цен на энергоносители в своем выступлении 14 сентября, однако Шарль Мишель заявил, что Еврокомиссия не может ждать до ее выступления.
"Вот почему в прошлом мы несколько раз приглашали Еврокомиссию внести на стол конкретные предложения, чтобы помочь государствам-членам принять решение", - сказал Мишель.
Напомним, что Европейская комиссия изучает варианты ограничения цен на энергоносители и сокращения спроса на электроэнергию в рамках своих предложений по борьбе с растущими ценами на энергоносители.
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